شكرا لقرائتكم خبر عن جدل واسع في حضرموت عقب وفاة شاب داخل السجن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حضرموت- جهينة: نفت إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت، شرقي البلاد، واقعة وفاة شاب بعد احتجازه في السجن التابع لها.

وأوضحت في بيان، أن الشاب أقدم على الانتحار شنقًا بعد أقل من ساعة من ضبطه وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية معه، نافية وجود أي آثار تعذيب أو سوء معاملة للشاب.

وأضافت أنها قامت بإبلاغ البحث الجنائي والأدلة الجنائية ونيابة الأمن والبحث والسجون فور الحادثة للتحقيق في ملابسات القضية، وحضروا جميعًا لموقع الحادثة وجرى معاينة الجثة بالمستشفى وتم التأكيد بأنها عملية انتحار ولا يوجد به أي آثار تعذيب أو معاملة سيئة.

ولفتت أن الشاب تم القبض عليه بقضية حيازة وتعاطي حبوب مخدرة ومتورط بقضية لا أخلاقية منظورة أمام البحث الجنائي.

وكانت وسائل إعلامية ذكرت أن شابًا في العقد الثاني من عمره توفي في ظروف غامضة داخل مقر احتجاز إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت، ما أثارت حادثة الوفاة الكثير من الشكوك والتساؤلات.

كانت هذه تفاصيل خبر جدل واسع في حضرموت عقب وفاة شاب داخل السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.