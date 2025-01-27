شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لسكان عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اللي معها مولود من عمر يوم لعمر ستة أشهر تروح المنصورة بساحة مسجد الهجرة مقابل السوق المركزي للخضار يسجلو اي طفل بذا العمر ويصرفو لهم حليب اطفال وحليب للأم..لعدة شهور ... المطلوب بطاقه الام والاب وشهادة ميلاد أو التطعيم النونو عشان إثبات العمر بدؤء من اليوم التسجيل وبيستمرو كم يوم .. انشروا الخبر عشان اللي معاهم مخاليق يروحو يسجلو ..بينفعهم الحليب بذا الوضع والغلاء.. التسجيل من الساعه 8 إلى 12 الظهر ومن 4 العصر إلى 8 الليل ..

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