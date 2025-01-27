شكرا لقرائتكم خبر عن معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي -المهرة يكرم الدكتور سعد باشبيب نظير جهوده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن /المهرة

كرمت عمادة معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا و مركز المهرة التعليمي بمديرية الغيضة محافظة المهرة صباح اليوم الاثنين 27/1/2025م، الدكتور سعد باشبيب اختصاصي امراض النساء والولادة بمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة وذلك نظير جهوده التي يبذلها في رفع المستوى التعليمي لطلبه المعهد في الجانب العلمي الذي كان له الأثر الكبير في تجويد العملية التعليمية.

وأثنت إدارة المعهد و مركز المهرة التعليمي بالجهود التي بذلها ومازال الدكتور/ سعد باشبيب في خدمة المعهد و طلابه وتفانيه في عمله الصحي والإنساني، متمنين له دوام التقدم والتطور في عطائه الإنساني المتميز.