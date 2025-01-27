شكرا لقرائتكم خبر عن الموظفيون النازحون يهددون بالتصعيد ضد حكومة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

دعا ملتقى الموظفين النازحين بمدينة عدن، جميع الموظفين النازحين إلى المشاركة الفاعلة في أي فعالية نقابية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي وانتزاع الحقوق، مشددًا على أهمية التكاتف لتحقيق المطالب المشروعة.

وأكد الملتقى في بيان له، أنه يتابع تطورات قضية صرف المرتبات مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن وزارة الخدمة المدنية التابعة لحكومة عدد قد سحبت كشوفات مرتبات الموظفين للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024 لمعظم المحافظات والوزارات.

كما أكد أن وكيل وزارة الخدمة المدنية وعد بحل المشكلات المتعلقة بتوقيعات مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات، حيث سيتم الاكتفاء بحضور الموظف ليوم واحد شهريًا في مناطق نزوحه.

وأشار الملتقى إلى أن لجنة صرف المرتبات بوزارة المالية أوضحت أن توقف العمل منذ بداية يناير حتى 30 يناير يعود إلى إجراءات الإغلاق السنوي، مؤكدين أن هذا التوقف شمل جميع الموظفين وليس فقط النازحين.

وفي الوقت ذاته، أهاب الملتقى بالموظفين الصبر حتى نهاية يناير، محذرًا من تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في عدن إذا لم تبدأ إجراءات صرف المرتبات الخاصة بالنازحين بالتزامن مع إجراءات الجهات الأخرى.

وشدد الملتقى على أن تحديد زمان ومكان الوقفة سيتم الإعلان عنه لاحقًا في حال عدم الاستجابة للمطالب.

يأتي ذلك بالتزامن مع اضراب شامل للمعلمين في مناطق سيطرة حكومة عدن احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم وتدني مستوى المعيشة.