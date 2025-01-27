شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه رسالة هامة لعيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي بشأن عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جه السياسي وضاح الهنبلي رسالة هامة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وللمجلس الانتقالي بشأن الأوضاع في عدن وقال الهنبلي في معرض رسالته الليلة: ‏إلى الرئيس عيدروس ومجلسنا الانتقالي .. اما بعد كهرباء عدن ماتت بشكل كامل اليوم ، والجميع يدرك الاسباب والمسببات لهذا … كل ذلك لا يهم الان .. فعدن ما زالت في فصل الشتاء ، وندرك ان شحنات حضرموت من النفط الخام سوف تصل باي حل من الاحوال وتعمل كهرباء بترومسيلة والشمسية ،والناس قد تحمل ذلك نوعاً ما بما انهم ما زالوا في الشتاء .. ونعلم ان الحكومة لن توفر الديزل والمازوت للمحطات الاخرى اطلاقاً فهي تتحجج بعدم وجود سيولة ونقد اجنبي لشراء المشتقات … ad وتابع بالقول: الكارثة … ستبدأ الكارثة بعد شهرين عندما يدخل فصل الصيف والشعب سوف ينتفض فلن يتحمل الموت بالحمى والجوع وتدهور كل شي .. الحل …. لا يوجد حل إلا بتشغيل مصافي عدن حتى توفر المشتقات النفطية لكهرباء عدن وتوفر النقد الاجنبي للبنك وتحل اكبر مشاكل الجنوب .. مختتما منشوره: المطلوب … خلال الشهرين القادمين عليكم القتال من اجل تشغيل مصافي عدن باسرع وقت ممكن والتعاقد مع اي شركة لتوفير ٢٥ ميجا للمصافي وتشغيلها واي تهاون في ذلك فانتم تتحملون المسؤولية الكاملة امام الشعب ، لانه مش معقول يتحكم رشاد وبن مبارك حتى بموت شعب الجنوب

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