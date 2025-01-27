شكرا لقرائتكم خبر عن العليمي يطرق أبواب صنعاء ويبعث رسالة إيجابية للحوثيين.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ول مرة منذ تشكيل المجلس الرئاسي قبل ثلاث سنوات، يطرق رئيسه رشاد العليمي أبواب صنعاء من بوابة الحل السياسي. فهل ما يحدث مجرد محاولة لتجربة رد فعل صنعاء، أم أن وراء هذه الخطوة قرارًا سعوديًا؟ وما هو مدى تناغم هذه المبادرة مع أعضاء المجلس الرئاسي أو مع حلفاء الحرب من مختلف الأطراف؟

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