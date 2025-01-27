شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجدد التزامها بدعم جهود السلام وإعادة الإعمار في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة - متابعات:

أكد القائم بالأعمال للسفارة الصينية لدى اليمن، تشاو تشنغ، التزام بلاده بدعم جهود السلام وإعادة الإعمار في اليمن، وذلك خلال فعالية أقامتها السفارة الصينية في الرياض بمناسبة عيد الربيع الصيني.

وشدد تشاو تشنغ على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، مؤكدًا أن الصين ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن، والمساهمة في إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن الصين تعتبر السلام في اليمن عاملًا أساسيًا لاستقرار المنطقة، موضحًا أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع اليمن في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.