شكرا لقرائتكم خبر عن خطير...أمريكا تزود الشرع بمعلومات استخباراتية سرية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية سرية حول التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش، مع الحكومة الجديدة في سوريا، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وفقا لعدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين المطلعين على التبادلات، فإنه في حالة واحدة على الأقل، ساعدت الاستخبارات الأميركية في إحباط مؤامرة للتنظيم لمهاجمة مزار ديني خارج دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا للمسؤولين.

وتعكس الاتصالات قلق الولايات المتحدة المتزايد من أن تنظيم داعش قد ينشط من جديد مع محاولة قادة سوريا الجدد تعزيز السيطرة.

وقال المسؤولون إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مدفوع بمصلحة متبادلة في منع مثل هذه العودة لتنظيم داعش ولا يعكس "احتضانا كاملا" لهيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي سابق، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "هذا هو الشيء الصحيح والحكيم والمناسب، نظراً لوجود معلومات موثوقة ومحددة حول تهديدات داعش إلى جانب جهودنا الرامية إلى تنمية علاقة مع هؤلاء الرجال".

في الأيام التي أعقبت سقوط بشار الأسد، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل بحذر مع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع.

من غير الواضح ما هي السياسة التي سيتبعها الرئيس دونالد ترامب تجاه الحكومة الجديدة في سوريا، لكنه أشار إلى رغبته في البقاء بعيدًا عن شؤون الدولة الشرق أوسطية.