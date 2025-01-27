شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي اليمني محمد عياش يعلن باليوم والتاريخ عن موعد قدوم شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لجمعه 31/يناير، أول أيام شهر شعبان، وعدد أيامه 29 يوماً، لِتكون بداية شهر رمضان لهذا العام ـ 1446هـ ـ مع يوم السبت الموافق 1/مارس 2025. اللهم_بلغنا_رمضان ــــ

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