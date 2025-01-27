شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تُحذر بعد احتراق منزلهم: انتبهوا من الشواحن المتنقلة .. فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذرت فتاة الجميع من خطر الشواحن المتنقلة، وذلك بعد احتراق منزلهم بسبب تلك الشواحن.
ووثقت الفتاة حجم الدمار التي تم في أثاث منزلها نتيجة الحريق الذي تم قائلة: “تكفون انتبهوا من الشواحن المتنقلة كنت أشوف مقاطع الناس وهي تحذر وأقول مستحيل يصير كذا”.
وتابعت الفتاة: الحمدلله على كل شيء، وأنا صاحية ما قدرت أطفيه لأن صعب انفجر وشب نار”.
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