شكرا لقرائتكم خبر عن والد أنغام يرد على أزمة استدعاء الشرطة لابنته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، علي أنباء استدعاء شرطة المملكة لابنته بعد واقعة تقبيل الفنان عبد المجيد عبد الله لها خلال حفل توزيع جوائز جوي اوورد.

وقال سليمان، خلال تصريحات له، إنه لا يرى في تصرف ابنته أي شيء مشين، فهما زملاء وأصدقاء مقربون وأشقاء، قائلا: “مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبد المجيد عبد الله، فهم زملاء وأخوات”.

بدأت الأزمة بعد انتشار مقطع مصور ظهرت خلاله أنغام أثناء سلامها على الفنان عبد المجيد عبد الله، خلال حفل جوي اوورد، وقام عبد المجيد بتقبيلها أثناء سلامه عليها، ليقوم بعدها الأمن باستدعاء النجمين للتحقيق معهما بتهمة مخالفة الذوق العام.