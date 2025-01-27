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والد أنغام يرد على أزمة استدعاء الشرطة لابنته

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والد أنغام يرد على أزمة استدعاء الشرطة لابنته

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عدن - ياسمين التهامي - رد الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، علي أنباء استدعاء شرطة المملكة لابنته بعد واقعة تقبيل الفنان عبد المجيد عبد الله لها خلال حفل توزيع جوائز جوي اوورد.

وقال سليمان، خلال تصريحات له، إنه لا يرى في تصرف ابنته أي شيء مشين، فهما زملاء وأصدقاء مقربون وأشقاء، قائلا: “مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبد المجيد عبد الله، فهم زملاء وأخوات”.

بدأت الأزمة بعد انتشار مقطع مصور ظهرت خلاله أنغام أثناء سلامها على الفنان عبد المجيد عبد الله، خلال حفل جوي اوورد، وقام عبد المجيد بتقبيلها أثناء سلامه عليها، ليقوم بعدها الأمن باستدعاء النجمين للتحقيق معهما بتهمة مخالفة الذوق العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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