شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن قرارات جديدة مرتقبة لمجلس القيادة الرئاسي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأحد، مدرسة التدريب القتالي، للإطلاع على سير العملية التعليمية في المدرسة.

واستمع البحسني إلى شرح مفصل، من نائب مدير مدرسة التدريب القتالي العقيد الركن سعيد بن عكاس العوبثاني، حول خطة المدرسة للعام الجديد، وأبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في العام الماضي.. وفي هذا السياق أبدى البحسني استعداده بتذليل الصعوبات لضمان استمرارية البرامج التدريبية بكفاءة عالية.

وأكد اللواء الركن البحسني دعم مجلس القيادة الرئاسي للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، مشيرًا إلى أن المجلس سيصدر قريبًا قرارًا بترفيع مدرسة التدريب القتالي إلى معهد للتدريب والتأهيل، بهدف الارتقاء بالمخرجات التدريبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة.

رافق عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن البحسني -خلال الزيارة- المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع المنهالي.



