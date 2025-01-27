شكرا لقرائتكم خبر عن السبب لايصدق...قيادي حوثي يعتدي على رائدة أعمال في صنعاء"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت رائدة الأعمال، الشابة سحر سيف، لاعتداء من قبل قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء بسبب صورة دعائية لعلامتها التجارية الخاصة بالبن، زَعم أنها "لا تمثل البن اليمني".

وظهرت سيف، وهي فنانة تشكيلية وصاحبة علامة "فن وبن" التجارية، في مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، وبدت عليها آثار الحزن الشديد.

وروت سيف، بصوت متقطع وهي تغالب دموعها، تفاصيل ما تعرضت له من "إهانة واعتداء" على مقر عملها.

وأشارت الشابة العصامية إلى أنها أنشأت علامتها التجارية الرائدة التي "تمثل الهوية اليمنية" دون أي دعم أو تسهيل من أي جهة؛ لكنها في النهاية تعرضت لهذا الاعتداء.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الممارسات والاعتداءات التي تستهدف بها مليشيا الحوثي المواطنين في مناطق سيطرتها.