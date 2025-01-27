شكرا لقرائتكم خبر عن بخصوص اليمن...حميد الأحمر يُعلّق على تحركات الإدارة الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق الشيخ حميد الأحمر على التحركات الأخيرة للإدارة الأمريكية الجديدة، مُثنيًا على انفتاحها على شخصيات أمريكية مسلمة واعترافها بالوجود العربي واليمني في الساحة السياسية الأمريكية.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيخ الأحمر: "من الإيجابي أن نرى الإدارة الأمريكية الجديدة تتسع لبعض الشخصيات الأمريكية المسلمة وتعترف بالتواجد العربي واليمني الفاعل في الساحة السياسية الأمريكية".

إلا أنه استدرك مُشددًا على أهمية الموقف الفعلي للإدارة الأمريكية من قضية فلسطين بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم.

وأضاف قائلًا: "إلا أن على الرئيس ترامب وإدارته إدراك أن ما يهم القاعدة المسلمة في الولايات المتحدة وفي العالم هو الموقف الفعلي من قضية فلسطين".

يُذكر أن هذا التعليق يأتي في سياق متابعة التطورات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيرها على القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً القضية الفلسطينية التي تُعتبر من أهم قضايا العالم الإسلامي.