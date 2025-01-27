شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اولية ...نجاة قائد عسكري من حادث مروري"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جا قائد عسكري من حادث مروري يوم امس

وبحسب مواطنوه فان قائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد / مجاهد الحزوره تعرض لحادث مروري يوم أمس

عدن - ياسمين التهامي - �جا قائد عسكري من حادث مروري يوم امسوبحسب مواطنوه فان قائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد / مجاهد الحزوره تعرض لحادث مروري يوم أمس

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اولية ...نجاة قائد عسكري من حادث مروري"شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.