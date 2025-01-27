شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة اسرية مروعة في عدن: زوجة تتآمر مع بلطجية للتخلص من زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

شهدت مدينة عدن "جنوب اليمن "جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها بالتعاون مع صديقتها ومجموعة من البلطجية، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين.

وبحسب مصادر محلية واعلامية فإن القصة، تعود إلى لقاء الزوجين في عيادة طبية بسبب مرض مشترك وتحولت العلاقة إلى زواج.

لكن بعد قرار الزوج الزواج بأخرى، اشتعل غضب الزوجة، مما دفعها للمطالبة بتنازلات شملت تسجيل الدور الثاني من المنزل باسمها وشراء سيارة جديدة، ورغم موافقته، استمرت رغبتها في الانتقام

وبدلاً من اللجوء إلى الحلول السلمية، صممت الزوجة على الانتقام منه و استدرجت زوجها واتفقت مع صديقتها ومجموعة بلطجية على تنفيذ مخطط للاعتداء عليه مقابل 850 ألف ريال وفق المصادر.

واكدت المصادر ان البلطجية اعتدوا على الزوج ، ما تسبب في إصابة الزوج بفشل كلوي حاد. ورغم محاولات الزوجة نقله للمستشفى، إلا أن حالته تدهورت وتوفي أثناء نقله إلى صنعاء.

وكشفت التحقيقات خيوط الجريمة بعد القبض على الزوجة وصديقتها والمتورطين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة.

أثارت الحادثة استياء مجتمعي واسع وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المروعة.

وتشهد اليمن منذ سنوات تزايدًا كبيرا في الجرائم الاسرية البشعة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتفكك النسيج الاجتماعي بفعل استمرار الحرب وضعف دور الاجهزة الأمنية والقضائية الامرالذي ساهم في انتشار العنف الاسري ، وسط معاناة المواطنين من الفقر والضغوط النفسية والاجتماعية.