شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء يبكي القلوب: بقرة تموت حزنًا على مالكتها بعد أيام من رحيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الضالع- جهينة:

شهدت قرية حمادة بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب اليمن حادثة مؤثرة، تثبت الارتباط الكبير بين الانسان والحيوان.

وقالت مصادر محلية ان بقرة توفت بعد أيام قليلة من وفاة مالكتها الحجة فاطمة عسكر، التي كانت ترعاها بحب وإخلاص لسنوات طويلة.

وذكرت المصادر أن البقرة بدت حزينة بشكل واضح عقب وفاة مالكتها، إذ ظلت تبحث عنها يوميًا وتتنقل بين المنزل والمقبرة التي دفنت فيها، في مشهد أثار تعاطف وحزن أهالي القرية.

واضافت المصادر: لم يمضِ وقت طويل حتى توفيت البقرة، في واقعة وصفها الأهالي بأنها صورة نادرة للوفاء.

القصة انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لاقت ردود فعل متعاطفة من الناشطين.

وعلق البعض بأن "الحيوانات قد تكون أحيانًا أوفى من البشر"، مشيرين إلى المعاني العميقة التي تحملها هذه الحادثة عن الإخلاص والتعلق.

هذه القصة الإنسانية القادمة من الضالع تعكس مشاعر الوفاء التي لا تقتصر على البشر، بل تمتد حتى إلى عالم الحيوان، لتبقى ذكرى مؤثرة تلهم الجميع.