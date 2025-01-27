شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة...جماعة الحوثي تطالب بمبلغ مالي خيالي مقابل الإفراج عن هذه الشخصية المختطفة بصنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بأخذ مبالغ مالية طائلة من الأسرى و والمختطفين مقابل الإفراج عنهم



وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي طلبت من أسرة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي دفع مبلغ 5 مليون و600 الف ريال قديم مقابل الإفراج عنه

ودأبت المليشيا الحوثية على اعتقال المدنيين الأبرياء من الشوارع وإيداعهم السجون، ثم مقايضتهم بالمال أمام أهاليهم؛ ومع تزايد الجهود لعقد صفقات تبادل أسرى بدأت المليشيا بعمليات إفراج محدودة مقابل المال في مسعى منها لتحقيق فائدة مالية من هذا الملف الإنساني.



وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، مطالبة بالإفراج عنه فورا.

وقالت النقابة في بيان، أصدرته مساء أمس السبت، إنها تتابع استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل منه، الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي.