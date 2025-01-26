شكرا لقرائتكم خبر عن صدور تعميم للبنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم تعميم جديد، تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم ، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم الأحد 26 يناير 2025م على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم: مستجدات أسعار الصرف وتداول العملات في عدن وفي عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، وصل سعر صرف الدولار مقابل الريال اليوم الأحد ، 2185 ريال للبيع، و 2176 ريال عند الشراء، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 571,50 ريالا للبيع، و 570.50 ريالا عند الشراء. ويرى مراقبين أن الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر في ظل موجة ارتفاع موازية لأسعار السلع الغذائية ما يجعل السكان أمام كارثة اقتصادية فادحة الذين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأرجع المراقبين ، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، فضلا عن قيام تكل الحكومة بطباعة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.