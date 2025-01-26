شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يجدد شكره لصنعاء على دعمها لغزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد الأمين العام لحزب الله ، الشيخ نعيم قاسم، بالعمليات العسكرية لقوات صنعاء المساندة لغزة، والتي استمرت على مدى أكثر من عام حتى إعلان وقف إطلاق النار. الأخبار نشر بتاريخ: 26 كانون2/يناير 2025 الزيارات: 1 وتوجه الشيخ قاسم، في كلمة متلفزة له مؤخراً، " بالتحية إلى اليمن السعيد والقائد الفذ السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي والشعب بما قدمه من تضحيات ويدهم على الزناد إسنادا لغزة". وفي وقت سابق، وجه الشيخ قاسم في خطاب متلفز له الشكر" لليمن الأبي شعبا وقيادة وخاصة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي الشجاع والداعم لقضايا الأمّة وخاصة قضية فلسطين، والشكر للعراق الأبي بمرجعيته وحشده وشعبه".

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