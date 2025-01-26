شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية: هذا الطعام سحري ومفيد للدورة الدموية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبحث الكثير من الأشخاص على بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسن زيادة تدفق الدم إلى كافة أعضاء الجسم، ومن أبرز هذه الأطعمة هو تناول القلقاس الذي يعتبر الأكثر شيوعًا داخل المطابخ التقليدية لفوائده العديدة ومذاقه المتميز، فماذا عن فوائده على الدورة الدموية.

ويستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير تأثير تناول القلقاس على الدورة الدموية وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد ممدوح استشاري التغذية العلاجية.

تأثير تناول القلقاس على الدورة الدموية

وقال ممدوح إن تناول القلقاس له العديد من الفوائد على صحة الجسم، ومن بين هذه الفوائد هو تعزيز الدورة الدموية بشكل كبير؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن خاصة النحاس والحديد الذي يساهمان في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين وتنقله إلى باقي خلايا الجسم.

وتابع أن القلقاس يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يلعب دورًا كبير في تقليل احتمالية الإصابة بفقر الدم "الانيميا"، ويحتوي على نسبة من البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم معدلات ضغط الدم بالإضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بأمراض الدم، فضلًا عن تعزيز صحة القلب.

صحة العين والتقليل من تهيج القولون

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن القلقاس له العديد من الفوائد الصحية حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والنشا التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويحسن من عمليتي الهضم والإخراج، كما يقلل من تهيج القولون لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبكتريا النافعة.

وأكد أن القلقاس من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بـ "البيتا كاروتين"، التي تعزز صحة العين، ويلعب دورًا كبير في التقليل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطانات لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات أبرزها فيتامين A وفيتامين C، مشيرا إلى أنه يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من الإصابة بمرض السكري لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.