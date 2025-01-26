شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة...جماعة الحوثي تقدم عرض غير متوقع للسعودية"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي استعدادها الوقوف إلى جانب السعودية إذا ما قررت التحرر من الهيمنة الأمريكية والتحرر من ابتزاز ترامب لها .

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): امضى سلاح بيد ترامب لٳبتزاز السعودية هو تهديدها برفع الحماية عنها.

مضيفاً: لن نكون ملكيين اكثر من الملك ولكن إذا عادت السعودية للحضن العربي ورفضت الٳملاءات الامريكية فسنقف الى جانبها وبالتالي لن تحتاج للحماية الامريكية.

مؤكدا أن المشكلة ان القيادة السعودية ادمنت الاهانة كمثل القط الذي يحب خناقه.

