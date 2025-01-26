شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي اليمن أم السعودية ترامب يكشف عن أول زيارة له بعد عودته للرئاسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن زيارته الخارجية الأولى عقب عودته إلى البيت الأبيض قد تكون إلى المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة. جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" أثناء رحلته من لاس فيغاس إلى ميامي، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة ستكون مهمة على عدة مستويات، خاصة في سياق العلاقات الدولية الأمريكية.

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