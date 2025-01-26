شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة ...معلم ينهي حياته شنقًا جنوب اليمن"لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم معلم يمني على إنهاء حياته "شنقًا، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد جراء استمرار الصراع منذ عشر سنوات.

وقالت مصادر محلية إن المعلم عبدالفتاح الشاص من أبناء محافظة تعز والذي يعمل مدرسًا في مدرسة البساتين بمدينة عدن أقدم على الانتحار بسبب الضغوط المعيشية الصعبة.

وأكدت المصادر أن المعلم لا يعاني من أمراض نفسية أو عضوية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن جراء انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 تصاعدت حدة العنف المجتمعي وحالات الانتحار في البلاد جراء تدهور الأوضاع المعيشية.