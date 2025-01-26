شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لكل الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة النقل البري عن إطلاق تطبيق "عبور" الجديد في منفذ الوديعة البري على الحدود اليمنية السعودية، في خطوة تهدف إلی تحسین

تنظيم حركة السير وتسهيل عبور المسافرين عبر المنفذ.

التطبيق الجديد يتيح للمسافرين إمكانية الحجز المسبق لمواعيد سفرهم، مما يساعد على تجنب الازدحام وتحقيق تجربة سفر أكثر سلاسة.

ويتضمن تطبيق "عبور" عدة مزايا تسهم في تيسير الحركة وتقليل الضغط على المنفذ، حيث يوفر خيارات متعددة مثل:

- موعد مستعجل: للمسافرين الذين يحتاجون إلى حجز سريع في حالات الطوارئ.

- حجز موعد: حجز مسبق للمواعيد لتجنب الزحام عند الوصول.

- مساعدة: التواصل مع خدمة الدعم للحصول على المساعدة أو الاستفسارات.

- حجوزاتي: عرض تفاصيل المواعيد المحجوزة والتحقق من صحة الحجز.

وفي تصريح له، أكد مدير عام ميناء الوديعة البري، عامر بن حبيش الصيعري، أن تطبيق "عبور" سيساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط

على المنفذ، لا سيما بالنسبة للمسافرين القادمين من مناطق بعيدة.

وأضاف الصيعري أن الحجز المسبق سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور داخل المنفذ.

كما شدد الصيعري على أهمية الالتزام بشروط النظافة، مشيرًا إلى ضرورة تنظيف السيارات من أي مخلفات أو آثار أوراق القات قبل دخولها

المنفذ.

وأكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة المتعلقة بمنع إدخال الأدوية الممنوعة أو المواد المحظورة مثل التبغ إلى المملكة العربية السعودية، محذرًا

من أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى المسائلة القانونية وتعطيل حركة المرور في المنفذ.

يُمكن تحميل تطبيق "عبور" من الرابط التالي:



https://app.wlpm-ye.com/download

ويُتوقع أن يشهد تطبيق "عبور" إقبالًا كبيرًا من المسافرين نظرًا لما يوفره من خدمات مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات العبور وتقليل التوتر المرتبط

بالسفر عبر منفذ الودیعة.