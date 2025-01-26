شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مرعب...امين العاصمة صنعاء يطالب القبائل بسحب أبنائهم من جبهات القتال ويؤكد ان الأيام القادمة ستكون جحيمًا على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول حكومي، إن الأيام القادمة ستكون جحيمًا على المليشيات الحوثية، داعيًا سكان صنعاء، وأبناء قبيلته إلى سحب أبنائهم من جبهات القتال.

وكتب وزير الدولة، أمين العاصمة، عبدالغني جميل، منشورًا على منصة إكس، قال فيه: "أوجه دعوة بصفتي الرسمية كوزير للدولة أميناً للعاصمة صنعاء لأبناء العاصمه صنعاء وبصفتي الشخصية أيضاً أوجه الدعوة لأبناء قبيلتي خولان الطيال".

وأضاف: "حصحص الحق الأيام القادمة ستكون جحيم على ميليشيات الكهنوت ليس هذا مجرد تخويف أو تهويل أو ترهيب إنما هذا ما سيحصل".

وتابع، مخاطبًا سكان صنعاء وأبناء قبيلة خولان: "أدعوكم من قلب صادق ومحب، أسحبوا أبنائكم من الجبهات والتزموا بيوتكم وتعاونوا معنا عند الدخول للعاصمة صنعاء من قبل قوات الشرعية أثناء ملاحقة فلول الميلشيات".

وأكد المسؤول الحكومي: "لن نكون منتقمين سيكون هناك عفواً ستصدره قيادتنا الحكيمة ممثله بفخامه الرئيس الدكتور رشادالعليمي ومجلس القياده الرئاسي لكل من لم تلطخ يده بدماء الأبرياء وانتهاك حرمات الآخرين".. مختتمًا تحذيره بالقول: "أكرر لن يكون هذا مجرد تهويل أو ترهيب حصحص الحق ومن عاش خبر".

وتأتي تحذيرات أمين العاصمة، في ظل تهاوي المشروع الإيراني، عقب سقوط حزب الله اللبناني، ونظام الأسد في سوريا.