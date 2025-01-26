شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عناصر تابعه للحوثي تقتحم شركة أدوية في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيا الحوثي مقر شركة طبية، في صنعاء، تابعة للمختطف المهندس عدنان الحرازي -مدير شركة "برودجي سيستمز".

وقالت مصادر محلية إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت مقر شركة "ميديكس كونكت"، التي تعمل في مجال الأشعة التشخيصية، والتابعة للمختطف الحرازي - مدير شركة "برودجي"، وقامت بالعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن العناصر قامت بكسر نوافذ الشركة بعد أن رفض حارس الشركة تسليم مفاتيحها، في الوقت الذي هددوا بنهب ومصادرة بقية أجهزة ومعدات شركة "برودجي"، المجاورة لشركة "ميديكس كونكت" الطبية.

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام مدير شركة "برودجي"؟ المختطف عدنان الحرازي، رميا بالرصاص، ومصادرة ممتلكات وأموال الشركة.