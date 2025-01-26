شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة تهز مدينة عدن مقتل شاب بالمنصورة والكشف عن والاسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �غتال مسلحاً شاباً في مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جنوبي اليمن. وقالت مصادر إن مسلحاً أطلقوا الرصاص على الشاب نصر الرعوي في منطقة حاشد بمديرية المنصورة. مضيفة أن الرعوي يقطن في بلوك 29 ، مؤكدة فرار المسلح مطلق النار إلى جهة مجهولة. وتعاني عدن انفلاتا أمنيا واسعا ، يتجلى في تكرار الاغتيالات وتصاعد جرائم القتل وغيرها من الجرائم الجنائية.

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