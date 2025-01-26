شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصفة طبيعية للتخلص من تسوّس الأسنان نهائيا ودون أدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبر آلام الأسنان من الآلام المزعجة التي تصعب السيطرة عليها، ويزداد الأمر سوءاً عندما لا تتمكن من تناول عدد كبير من المأكولات المفضلة سواء الساخنة أو الباردة بسبب هذا الشعور. كما أن زيارة طبيب الأسنان أمر غير محبب، ولذلك فإن توافر طرق طبيعية للسيطرة على تسوس الأسنان وحمايتها أمر يستحق التجربة. وعليه إليكم هذه الوصفة الطبيعية للتخلص من تسوس الأسنان دون الحاجة إلى زيارة الطبيب: ـ مكونات الوصفة: ربع ملعقة من زيت جوز الهند الخام. ربع ملعقة من الكركم. ملعقتان من زيت القرنفل رشة ملح. ـ طريقة تحضيرها: أولا، تخلط كل المكونات في وعاء عميق، ثم ضع كمية من الخليط على فرشاة الأسنان وقم بتمريرها على أسنانك، مع التركيز على الأسنان التي تُعاني من التسوس. ولا تقم بغسيل الأسنان مباشرة، بينما انتظر 5 دقائق، ثم اغسل أسنانك مرة أخرى بالخليط السابق، وأخيراً قم بغسيل الأسنان بالماء الدافئ. واستمر على استخدام هذه الوصفة حتى تتخلص من التسوس وآلام الأسنان نهائياً.

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