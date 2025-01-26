شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مزة...مقدمة برامج دينية تخلع الحجاب "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت مذيعة البرامج الدينية آلاء عبدالعزيز، مقطع فيديو تبكي فيه بعد خلعها الحجاب ونسيانها لابنتها، مدعية أنها تعاني من انفصام في الشخصية.

قلعت الطرحة

وقالت آلاء عبدالعزيز: أنتوا عارفين أنا مين، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي”.

أنا المُزة

وتابعت، قائلة:”عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي.. أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية”.

انفصام شخصية

وكتبت آلاء تدوينة عبر حسابها على الفيسبوك:”جماعة أنا عاوزه أعترفلكم اعتراف أنا مريضة بجد عندي حالة انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللى بتكلمكم التانية دي، أنا مش فاهمة حاجة ولازم اتعالج أنا بتدمر.. الشخصية دي بتدمرني”.

صدمة الجمهور

وصدمت آلاء عبدالعزيز متابعيها بعد خلعها الحجاب فجأة، حيث تباينت تعليقاتهم وجاءت كالتالي: “حالتها مرض نفسي بس مش فصام، ده اضطراب ثنائي القطب”، “المريض مبيبقاش عنده استبصار بالمرض وغير مدرك بأنه تعبان حتي لو افترضنا إنها تعاني من اضطراب تعدد الشخصيات ومش هتطلع وتقول إنها نامت وصحيت لقت نفسها واحدة تانية، طيب خلينا مع كلامها للآخر الواحدة التانية دي هتكون بنفس الاسم.. هتكون برضو عارفة هي مين وبتعمل إيه