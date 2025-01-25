شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جديد هام في صنعاء بشن مرتبات موظفي الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اجتماعًا مع وزير المالية، عبدالجبار أحمد محمد، اليوم، في إطار متابعة سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة المخصصة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين. وقد تركز اللقاء حول مناقشة المستجدات المتعلقة بتنفيذ الآلية والإجراءات المتخذة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية في هذا السياق.

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