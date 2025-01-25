شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار الهدنة واندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيات الحوثي في هذه الجبهات "تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن اشتعال المعارك في جبهات محافظة تعز

وأكدت المصادر ان الجيش الوطني بـتعز احبط محاولة تسلل للميليشيا باتجاه مواقعه في جبهة عصيفرة شمالي المدينة

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