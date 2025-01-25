شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف بعدن تصدر تعليمات جديدة بشأن اليمنيين المعتمرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت وزارة الأوقاف في “الحكومة اليمنية” الخميس الفائت، تعميماً هاماً لليمنيين الراغبين في دخول الأراضي السعودية لأداء العمرة في مكة المكرمة، قضى بالكثير من التعليمات التي شملت إلزام اليمنيين بـ”النظافة” والتخلص من بقايا “القات ــ الشمة ــ الشيشة والمعسل”، باعتبارها أشياء تعاقب على السلطات السعودية. وقال التعميم- الذي تداولته وسائل الإعلام واطلع عليه موقع “يمن إيكو”- مخاطباً المسافر اليمني: “تنبه لتنظيف سيارتك وأغراضك الشخصية من مخلفات القات أو أي ممنوعات لا يسمح بدخولها لأراضي المملكة كـ (السلاح بكل أنواعه – القات ولو ورقة واحدة – الشمة – الشيشة والمعسل – الكتب والنشرات، والشعارات والأعلام). كما شملت التعليمات، عدم إدخال الأدوية الممنوعة للسعودية والتي يمكن حصرها بالتالي: – المخدرات كـ ( البيتيدين وعائلتها). – المهدئات كـ(الأدوية التي تحتوي على الترامادول والكيتامين والكودائين والفينوباربيتون ودكيستر ميثورفان). – الأدوية التي تحتوي على (بينزوديازبينز) تستخدم لأمراض القولون وغيرها كـ (ليبراكس وكولونا وفاليوم وتوسيفان). وكلها أدوية تدخل ضمن قائمة الأدوية الممنوع دخولها للسعودية. وحذر المسافرين عند ركوب الحافلات والنزول منها من مزاحمة الآخرين، والانتظار للدور بهدوء، مشدداً على ضرورة أخذ التطعيمات الإلزامية والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية تطعيمات الحمى الشوكية – شلل الأطفال، ومشيراً إلى أن تطبيق ذلك ابتداء من تاريخ ۱۰ فبراير ۲۰۲۵م. وأشار التعميم إلى ضرورة حرص المسافر على حمل (التأشيرة) الخاصة به في جميع الأوقات ما دام في الأراضي السعودية، مؤكداً أن تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر فقط، ويجب على المسافر المغادرة إلى أرض الوطن قبل انتهاء مدة العمرة حتى لا يعرض نفسه للمساءلة وعقوبة الإبعاد والتي قد تصل إلى ١٠ سنوات. ونفى التعميم صحة ما يتم تداوله من أخبار بشأن تجديد فترة العمرة إلى ستة أشهر، مؤكداً أن ذلك غير صحيح، ولفت التعميم إلى أنه يمنع السفر بالعفش والأثاث إلى المملكة، علماً بأن ذلك يسبب تكدساً للمسافرين في المنفذ ويؤخر دخولهم.

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