شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العقوبات الامريكية ...الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا شديد اللهجة ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إدانته بشدة الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وقالت مصادر متطابقة إن جماعة الحوثي اختطفت، الخميس، في صنعاء، 9 موظفين أممين، 7 منهم من برنامج الأغذية العالمي و2 من منظمة اليونيسف.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه، اليوم، تأييده لدعوات الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين.

وقال الاتحاد في بيانه: "ان هذه الاعتقالات تعرض للخطر تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية التي يحتجها الشعب اليمني بشكل عاجل".

وأقدمت جماعة الحوثي التي أعيد تصنيفها من قبل أميركا جماعة إرهابية اجنبية، على اختطاف المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين بمناطق سيطرتها، ما حدا بالمنظمة الاممية الاعلان عن تعليق جميع تحركاتها من وإلى مناطق الجماعة "حتى إشعار آخر".

وقالت الأمم المتحدة في بيان - اطلع عليه "بوابتي" - إن جماعة الحوثي قامت الخميس، باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وأضاف البيان: "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين"، مؤكدا أنه "سيظل هذا الاجراء قائما حتى إشعار آخر".

