شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن بشرى سارة من الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن خطوة سارة وهامة أقدمت عليها الحكومة الشرعية بشأن أوضاع المعلمين

وأكدت المصادر ان الحكومة وجهت بتحسين أوضاع المعلمين وصرف رواتبهم في موعدها واعتماد زيادات مناسبة لهم وصرف الحقوق والعلاوات المستحقة وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الاعلان قبل قليل عن بشرى سارة من الحكومة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.