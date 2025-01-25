شكرا لقرائتكم خبر عن رسمي.. منتخب عربي يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينتظر عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، مونديال المنتخبات لكرة القدم المقبل والمقرر أن يقام عام 2026، حيث يقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا والمكسيك، حيث تعد هي البطولة الأهم على صعيد المنتخبات وينتظرها الجمهور كل 4 أعوام بفارق الصبر. وتتواصل الندية والإثارة في تصفيات كافة القارات لا سيما في قارة آسيا، لحجز بطاقة للتأهل على العرس الكروي العالمي المقبل، وتخوض منتخبات آسيا ومنها المنتخبات العربية منافسة شرسة من أجل المشاركة في المونديال المقبل حيث مرة نحو 6 جولات من التصفيات التي تنتهي في شهر يونيو المقبل عام 2025. منتخب عربي يضمن التأهل لمونديال 2026 وتبقي الأعين مسلطة على مجموعة العرب أو ما تسمي بمجموعة منتخبات العرب في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، خاصة وأنها تحتوي على مفاجأة قوية بضمان منتخب عربي على الأقل من هذه المجموعة التواجد بشكل رسمي في مونديال 2026 بشكل

رسمي. وتأكد وجود منتخب عربي بكأس العالم المقبل 2026 خاصة في المجموعة الثانية التي تشهد تواجد 5 منتخبات عربية من أصل 6 منتخبات تتصارع فيما بنيها على الظهور بمونديال النسخة المقبلة وهي: “العراق – الأردن – عمان – فلسطين – الكويت”، بالإضافة لمنتخب كوريا الجنوبية لماذا ضمن منتخب عربي التأهل للمونديال وحسب نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم المقبلة 2026، فأن ” المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة تصعد مباشرةً للمونديال، لاسيما أنه سيصل 6 منتخبات للبطولة الكبرى، في حين سيلعب صاحبا المركز الثالث والرابع مرحلة أخرى من مجموعتين ويتأهل منها منتخبان آخران ليصل بذلك مجموع المتأهلين إلى ثمانية منتخبات، في حين يخوض صاحب المركز الثاني بكل مجموعة بالمرحلة الأخيرة مواجهة الملحق”. Share on ...