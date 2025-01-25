شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار ونصائح ومعلومات عن الطعام الصحي و فوائده لا تفوتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قا أنت وصحتك وشكل جسمك وصحتك العقلية وحتى مزاجك يأتي مما تأكل. لا يتعلق الأمر بمجرد سعرات حرارية تمد أجسامنا تلك الآلات البيولوجية بوقودها لتعمل. بل إن حقيقة الأمر هي كيف تعمل هذه الآلات؟ هل تعمل بصورة بكفاءة عالية؟ هل هي مليئة بالأعطال والأمراض؟ نعم تكمن أهمية الغذاء الصحي في جودته لا في كميته. هناك الكثير من المعلومات عن الطعام الصحي بعضها صحيح وبعضها غير مثبت وأخرى غير حقيقية بالمرة. دعونا ننطلق سويا في رحلة مليئة بمعلومات عن الطعام الصحي ونصائح حول الطعام الصحي ونصائح عن الغذاء الصحي للأطفال قد تغير فكرتنا حول الطعام كليا. ماهو الغذاء الصحي المتكامل؟ يجب أن تكون أولى المعلومات عن الطعام الصحي ما هو الطعام الصحي؟ الطعام الصحي هو طريقة لتناول الطعام تجعل من الطعام وسيلة لصحة أفضل. وطريقة للوقاية من الأمراض ومد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية لازمة ليعمل بشكل أمثل. وأكثر المعلومات عن الطعام الصحي شيوعا أنه مجرد نظاما لفقدان الوزن. نعم الطعام الصحي أولى خطوات فقدان الوزن لكن حقيقة الطعام الصحي أشمل من ذلك. لا توجد وصفة أو قائمة أو حتى كميات ثابتة للطعام الصحي. فالغذاء الصحي المتكامل يختلف حسب العمر والجنس ونمط الحياة والنشاط البدني. عناصر الغذاء الصحي المتكامل: من أهم المعلومات عن الطعام الصحي هي كيف تبني نظاما غذائيا صحي؟ وما الأطعمة الصحية التي يجب أن تتوافر داخل بنيان هذا النظام؟ في الحقيقة ليكون طعامك صحيا لابد أن يتوافر به هذه المجموعات الغذائية الخمسة وهي: الخضروات والبقوليات: تحتوي الخضر والبقوليات على العديد والعديد من المغذيات مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية وبالطبع الألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على حيوية الجسم. الفاكهة: الفاكهة الطازجة مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. حاول أن تتناولها كما هي لكن العصائر الطبيعية بديل جيد لكن مع العلم أنها تفتقد إلى الألياف. عصائر الفاكهة المعلبة والجاهزة تحتوى على كميات كبيرة من السكر وتفتقر إلى المغذيات. الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني تحتوي على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن. وتناول الحبوب الكاملة يعطي شعورا بالشبع لفترات أطول. البروتين: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والمكسرات مصادر غنية جدا بالبروتين. كما لا تخلو من الفيتامينات وكثير من العناصر الغذائية. ويساعدك تناول البروتين على بناء كتلة عضلية مما يعطي القوة الجسدية ويعزز من فقدان الدهون. منتجات الألبان: منتجات الألبان ونقصد طبعا قليلة الدسم مصادر غنية جدا بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان وتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات. المعلومات عن الطعام الصحي كثيرة جدا لكن الخلاصة أن الطعام الصحي يجب أن يحتوي على هذه الخمس مجموعات السابق ذكرها . وهنا يأتي سؤال ما هو الطعام الصحي المناسب للأطفال؟ وهل توجد معلومات عن الطعام الصحي للأطفال لانعرفها؟ معلومات عن الطعام الصحي للأطفال: المعلومات عن الطعام الصحي للأطفال لا تختلف كثيرا عن النظام الصحي للكبار. فقائمة الطعام الصحي للأطفال يجب أن تحتوي على نفس العناصر الغذائية الخمس وهي الخضروات والبقوليات، والفاكهة، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان وأخيرا البروتين. ولعل أهم النصائح عن الغذاء الصحي للأطفال أن الكميات تختلف قليلا. فهم بحاجة أكبر للبروتين للنمو والكربوهيدرات والدهون الصحية للطاقة وغيره من العناصر الأخرى.

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