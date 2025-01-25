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عدن - ياسمين التهامي - �لولايات المتحدة الأمريكية ماهو هذا القرار ؟ صنعاء تبدأ بتطبيق قرار جديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية ماهو هذا القرار صنعاء تبدأ بتطبيق قرار جديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية ماهو هذا القرار ؟ بدأت اليمن، السبت ، تطبيق قرار جديد ضد الولايات المتحدة. وافادت وسائل اعلام رسمية في صنعاء تكليف مركز تنسيق العمليات “HOCC” والأجهزة الأمنية المختصة بمواجهة أنشطة بريطانيا وامريكا بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اصدر في وقت متأخر من مساء الجمعة قرار بتصنيف أمريكا وبريطانيا على لائحة القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والمشاركتين بجرائم الإبادة والمعادية لليمن. وقضى القرار بمعاملتهما وفقا لمبدا المواجهة. وجاء القرار عقب اعلان الولايات المتحدة إعادة تصنيف حركة انصار الله على لائحة العقوبات. وقرار اليمن يعني استهداف كافة المصالح الامريكية والبريطانية ، وفق لما ذكره نائب وزير الخارجية الأسبق حسين العزي. -

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