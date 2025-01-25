شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة الشيخ سلطان في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وفي الشيخ سلطان قائد شداد والد المحامي عبدالله سلطان شداد وهو احد رموز المخلاف والاجعود والوجهاء والمشائخ البارزين الذين اسهموا بشكل كبير في الصلح الاجتماعي في محافظة تعز.

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