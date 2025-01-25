شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترفض استقبال طائرة مهاجرين رحلتهم واشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال مسؤول أميركي وآخر مكسيكي لوكالة "رويترز" إن المكسيك رفضت طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين تقرر ترحيلهم من البلاد، بالهبوط في أراضيها. وتوجهت طائرتان عسكريتان أميركيتان تحمل كل منهما نحو 80 مهاجراً إلى غواتيمالا أمس الجمعة، لكن الحكومة لم تتمكن من المضي قدماً في الرحلة الثالثة التي كانت مقررة إلى المكسيك بعد رفض استقبال تلك الطائرة. وأكد مسؤول أميركي ومسؤول مكسيكي القرار الذي كانت شبكة "أن بي سي نيوز" أول من أوردته. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لاحق إن المكسيك تربطها "علاقة رائعة للغاية" مع الولايات المتحدة وتعاونت في قضايا مثل الهجرة. وأضافت "عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل فنحن نقبل دائماً وصول المكسيكيين إلى أراضينا بكل ترحاب". ولم يذكر المسؤول المكسيكي أي سبب لرفض استقبال بلاده للطائرة، في حين لم تشر وزارة الخارجية إلى الواقعة. وأعلنت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها أعادت إطلاق البرنامج المعروف باسم "ابق في المكسيك" والذي يجبر طالبي اللجوء غير المكسيكيين على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضاياهم في الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأربعاء الماضي إن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة الدولة التي تستقبل طالبي اللجوء، وإن المكسيك لم تفعل ذلك. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية أو وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلبات للتعليق. طائراتان تحطان في غواتيمالا في الأثناء، حطت أمس في غواتيمالا الطائرتان الأميركيتان وعلى متنهما غواتيماليون طردوا من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية. ونقلت طائرة أولى حطت بعيد منتصف الليل 79 راكباً (31 امرأة و48 رجلاً)، بحسب معهد غواتيمالا للهجرة. ووصلت طائرة عسكرية ثانية على متنها عدد غير محدد بعد من الغواتيماليين، بحسب المصدر عينه. ولم تؤكد حكومة غواتيمالا إن كانت هذه الدفعة تتضمن بعضاً من "المهاجرين الخطرين غير القانونيين" الـ538 الذين تم توقيفهم، وإن كانت ضمن "مئات" أعلن البيت الأبيض ترحيلهم أول من أمس الخميس. واكتفى ناطق باسم نيابة الرئاسة في غواتيمالا بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية، "هي رحلات ما بعد تنصيب ترمب". وفي وقت مبكر أمس، نشر البيت الأبيض صورة على موقع "إكس" لرجال مكبلي الأيدي يدخلون طائرة عسكرية، مع تعليق "بدأت رحلات الترحيل". وقال ترمب للصحافة إن الهدف من هذه الرحلات هو ترحيل "المجرمين الأكثر شراسة وتصلباً". ونقل الركاب إلى مركز استقبال تابع لسلاح الجو من دون أن يتسنى لوسائل الإعلام التواصل معهم. وقف برامج الاستقرار الموقت وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين في وزارة الأمن الوطني الأميركية أمروا بما قد يعد وقفاً لعدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار بصورة موقتة في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أمس نقلاً عن رسالة أرسلها أكبر مسؤولي خدمات المواطنة والهجرة الأميركية عبر البريد الإلكتروني، أن التوجيه يطالب بوقف فوري "لقرارات نهائية" تتعلق بطلبات تأشيرات محددة، في انتظار مراجعة من إدارة الرئيس ترمب الجديدة لما إذا كانت البرامج ستُلغى بصورة دائمة. وتوفر البرامج إمكانية الدخول لعدد كبير من المهاجرين من مجموعة من البلدان، منها أوكرانيا التي مزقتها الحرب وغيرها من البلدان التي تمر باضطرابات سياسية أو فقر مدقع. وأصدر ترمب خلال أول يوم له في المنصب الإثنين الماضي، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية وجعل الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بترحيل ملايين المهاجرين ممن ليس لهم وضع قانوني. وتمضي إدارة ترمب قدماً في جهودها الرامية إلى تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مما يمهد السبيل لإمكانية استهداف المهاجرين الذين دخلوا من خلال برامج عهد الرئيس السابق جو بايدن، واستدعاء قانون هجرة غامض لتسهيل تفويض إنفاذ القانون على مستوى الولاية لاعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية واحتجازهم. وكان أحد البرامج التي أوقفت يسمح للمهاجرين الذين ينتظرون في المكسيك بتحديد موعد لطلب اللجوء عند معبر حدودي قانوني. وكان برنامج آخر يسمح للمواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا خارج الولايات المتحدة بالدخول من طريق الجو إذا كان لديهم ضامن أميركي أو شخص يمكن التواصل معه داخل الولايات المتحدة وبعد الخضوع للتدقيق. السابق إدارة ترمب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"

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