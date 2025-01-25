طريقة جهنمية لتفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. متخليش حد ينصب عليك !

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عدن - ياسمين التهامي - �يت الزيتون هو من أكثر الزيوت شهرة واستخداما بفضل فوائده الصحية العديدة ونكهته الفريدة ومع ذلك قد يواجه الكثيرون صعوبة في التمييز بين الزيت الأصلي والمغشوش بسبب انتشار المنتجات غير الموثوقة في الأسواق وإذا كنت ترغب في ضمان جودة زيت الزيتون الذي تستخدمه، فإليك طرقا فعالة للتفريق بين النوعين بسهولة. خصائص زيت الزيتون الأصلي زيت الزيتون الأصلي يتميز بعدة صفات تجعل من السهل التفريق بينه وبين المغشوش، ومنها: الرائحة والنكهة: الزيت الأصلي له رائحة عطرية قوية تشبه رائحة الزيتون الطازج، وطعمه يميل إلى المرارة والخفة. اللزوجة: عند فركه بين أصابعك، ستلاحظ لزوجة خفيفة تجعله يلتصق بالجلد لفترة. اللون: يتراوح لون زيت الزيتون الأصلي بين الأخضر الداكن والأصفر الذهبي، حسب نوع الزيتون وطريقة عصره. الثبات في البرودة: عند وضع زيت الزيتون الأصلي في الثلاجة، فإنه يتجمد ويصبح شبه صلب، بينما يبقى الزيت المغشوش سائلاً. اختبارات منزلية بسيطة لتحديد جودة زيت الزيتون الذي تملكه، يمكنك إجراء بعض الاختبارات البسيطة: اختبار الماء: ضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في كوب ماء بارد والزيت الأصلي يبقى عائما ويشكل طبقة منفصلة، بينما يتداخل الزيت المغشوش مع الماء. اختبار التجميد: ضع عينة من الزيت في الثلاجة لمدة ساعتين والزيت الأصلي يتجمد بالكامل، بينما يظهر الزيت المغشوش بلزوجة أقل أو يبقى سائلا. اختبار اللهب: قم بغمس فتيل قطني في الزيت وأشعله وإذا احترق بثبات وبدون انبعاث دخان كثيف، فهو زيت أصلي. نصائح لشراء زيت الزيتون الأصلي الشراء من مصادر موثوقة: احرص على شراء الزيت من مزارعين محليين أو شركات معروفة تتمتع بسمعة جيدة. التحقق من الملصق: تأكد من وجود علامة الجودة وشهادة الاعتماد التي تشير إلى أن الزيت نقي ومضغوط على البارد. السعر: زيت الزيتون الأصلي غالبا ما يكون أغلى من الزيت المغشوش، لذا احذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير معقول.

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