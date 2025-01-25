شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية كلها بدور عليه"…إجابة غريبة وغير متوقعة لطالب في الأمتحان المصحح فقد الوعي بسببه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شَهدت أوراق اختبارات عدد من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية هذا العام ظهور إجابات غير تقليدية، حيث تم تداول نماذج منها على مواقع التواصل الاجتماعي. شملت هذه الإجابات العديد من التصرفات التي خرجت عن السياق المعتاد للاختبارات، بما في ذلك تعبيرات عن الاستياء والتهكم، بل وصل الأمر أحيانًا إلى تهديدات وسبّ المعلمين. كما ظهرت بعض الإجابات التي اتسمت بالتودد، الاستعطاف، واليأس من النجاح في الاختبار، فضلاً عن إجابات أخرى غريبة ومضحكة لا علاقة لها بالمحتوى الدراسي. وقد عبّر عدد من المعلمين عن قلقهم إزاء ما اعتبروه ظاهرة متنامية قد تصبح سلوكًا معتادًا بين الطلاب في المستقبل إذا لم يتم التصدي لها، مشددين على أهمية تطبيق اللوائح السلوكية في المدارس لضبط هذه الظاهرة قبل أن تنتشر بشكل أكبر. وفي هذا السياق، أشار المرشد الطلابي في مدرسة النووي الابتدائية بمحافظة أحد رفيدة، عبدالله الشهراني، إلى أن المعلمين يقع على عاتقهم توعية الطلاب قبل بدء الاختبارات حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء أدائهم

للاختبارات. وأضاف أن هناك حاجة لتطبيق اللوائح السلوكية في حال تكرار مثل هذه التصرفات، لمنع تفشي هذه الظاهرة بين الطلاب. من جهة أخرى، بدأ أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في المملكة اختباراتهم النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية، حيث يتطلعون إلى جني ثمار جهودهم الدراسية. وقد عملت وزارة التربية والتعليم على تهيئة جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة وراحة. أغرب إجابة لطالب في الأمتحان في إحدى أوراق الاختبار، كتب أحد الطلاب إجابة غير متوقعة تمامًا، حيث بدلًا من الإجابة على الأسئلة المعتادة، قام بتوجيه طلب غريب إلى المعلم، قائلاً: “أستاذ، لو سمحت، أرجوك تنجحني في الامتحان عشان بابا هيجيب لي بلاي ستيشن”. هذه الإجابة التي لا علاقة لها بالمحتوى الدراسي، أثارت ضحك المعلمين وتداولها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تعكس مدى تفاعل بعض

الطلاب مع الاختبارات بشكل طريف وغير تقليدي. وكانت الوزارة قد وضعت خطة زمنية دقيقة لمتابعة سير الاختبارات في جميع المناطق، مع متابعة نتائج الطلاب عبر نظام “نور” الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة في الإدارات التعليمية. في الوقت ذاته، كانت اختبارات المرحلة الابتدائية قد انتهت الأسبوع الماضي لأكثر من 2.7 مليون طالب وطالبة. وتحدث المتحدث

الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، عن الجهود المبذولة لضمان سير الاختبارات بشكل سلس، مؤكدًا أن الوزارة قد هيأت كل شيء مسبقًا، بما في ذلك اللوائح المعمول بها لضمان تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج عبر النظام الإلكتروني “نور”.