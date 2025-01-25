شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام.. حذاري من تناول التمر في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر التمر من الأطعمة المغذية واللذيذة والصحية للغاية، حيث أنه ملييء بالألياف والسعرات الحرارية والسكريات الطبيعية، علاوة على أنه يمكن تناوله كوجبة خفيفة حلوة أو ضمن الوجبة، وعلى الرغم من ذلك، يوصي الأطباء بعدم تناوله في الصباح الباكر لأنه يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، وبالتالي يؤدي إلى السمنة، لذلك، يعد أفضل وقت للاستمتاع بتلك الفاكهة المغذية هو مع وجبة الإفطار أو قبل التمرين أو كوجبة خفيفةتحذير عاجل من تناول التمر في هذا التوقيت يعد التمر من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الألياف ومضادات الأكسدة، وله فوائد عديدة كتعزيز صحة الدماغ واحتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض، ومع ذلك، يوصي الأطباء بتجنب تناوله كأول وجبة في الصباح رغم قيمته الغذائية العالية، ولا يوصي الخبراء ببدء يومك بالتمر لأنه يحتوي على الكثير من

السكر، وبالتالي يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ثم انخفاضه، وبالتالي يجعلك تشعر بالتعب الشديد، كما قد يتسبب في السمنة، وهي بداية للكثير من الأمراض الخطيرة بما في ذلك مشاكل القلب والسكري وحتى السرطانما هو أفضل وقت لتناول التمر ؟ يؤكد الخبراء أن جسمك يمتلك القدرة على تحديد نوع الإنزيمات اللازمة بناءً على نسبة العناصر الغذائية الأساسية في الطعام، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، لذلك، تعتبر الأوقات الأنسب لتناول التمر هي: كوجبة إفطار تناول التمر على الإفطار يعد طريقة رائعة للحصول على الحلاوة الطبيعية والألياف التي تمنحك شعورًا بالشبع والرضا طوال الصباح.

لأن التمر غني بالألياف ويحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، فتناولها معًا يعمل على ارتفاع أبطأ في نسبة السكر في الدم لمساعدتك على الشعور بالنشاط. قبل التمرين التمر يوفر كربوهيدرات بطيئة الإطلاق، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للطاقة لتغذية تمرينك، لذلك يجب عليك تناول 2 إلى 4 تمرات خلال 30 إلى 60 دقيقة من التمرين. وجبة خفيفة في الليل يعتبر التمر أيضًا وجبة خفيفة رائعة قبل النوم، إذ تستغرق الألياف وقتًا أطول للهضم، والتالي يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا وإبعاد نوبات الجوع في منتصف الليل. أوقات أخرى لا يجب عليك تناول التمر إلى جانب تجنب تناول التمر عند الاستيقاظ مبكرًا، هناك حالات أخرى قد لا يكون فيها تناوله الخيار الأفضل، منها: إذا كنت تعاني من القولون العصبي يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي حساسين للأطعمة التي تحتوي على FODMAPs – حيث إنها كربوهيدرات صغيرة السلسلة من الصعب على بعض الأشخاص هضمها، لأنها مصدرًا مهمًا للفركتوز، قد تسبب التمور الانتفاخ واضطراب المعدة. بعد تناول وجبة كبيرة كما تحتوي التمور على نسبة كبيرة من الألياف، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا أطول للهضم. بالرغم من أنها نادرة، لكن بعض الأشخاص حساسون أو يكونوا لديهم حساسية تجاه التمور، لذا يجب تجنبها. إسهال يحتوي التمر على نسبة كبيرة من

السوربيتول، الذي يعمل على زيادة حركة الأمعاء عند بعض الأشخاص، لذلك من الضروري التقليل من تناول التمر أو تجنبه. والجدير بالذكر، أن التمور تساعد في قتل الديدان المعوية إلى تطهير الأعضاء الحيوية وتعزيز صحة القلب والكبد، كما تساهم التمور أيضًا في تعزيز القدرة الجنسية وتعمل كمنشط جنسي، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تمنح بشرتك وشعرك لمعانًا طبيعيًا حساسية كوجبة خفيفة