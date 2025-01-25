شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يرفض 4 عروض تدريبية والسبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت صحيفة آل موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة السابق، رفض 4 عروض تدريبية خلال الفترة الماضية. وفقًا للصحيفة، تلقى تشافي عدة عروض منذ رحيله عن برشلونة، من بينها مانشستر يونايتد، بشكتاش، بوتافوجو، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومع ذلك، يبقى هدفه واضحًا، وهو العودة للتدريب في الموسم القادم

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