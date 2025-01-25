شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال قادر على اللعب في الدوريات العالمية…! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رى الإسباني ميشيل غونزاليس المدير الفني لنادي ‎القادسية، أن الهلال يمتلك قدرة على اللعب في الدوريات الكبرى والمنافسة خلالها بقوة عالية. وقال ميشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نظيره الهلال في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي: “سنلعب مباراة في جدول الدوري مميزة، ليس لأننا سنواجه أمام البطل فقط ولكن مدربهم ولاعبينهم مميزين أيضًا. “سنعطي تنافسية بنفس مستوى الهلال. الشيء الذي نريده هو أن نصل لمستوى الأزرق، فنحن سنواجه فريق مميز فرديًا وجماعيًا، كما أنه قادر على اللعب في جميع دوريات العالم وعلى مستوى عالي”

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