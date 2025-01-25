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عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1882747096442503204">https://twitter.com/i/status/1882747096442503204logo logo logo الرئيسية آخر الأخبار دولية المرصد الرياضية منوعات فن ثقافة صحة اقتصاد عالم الطبخ مناسبات سيارات كتاب الرأي من نحن منطقة الأعضاء الاتصال بنا أعلن معنا سياسة الخصوصية بالفيديو: أول تعليق من "أحلام" على ما يتم تداوله بشأن انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بالفيديو: أول تعليق من "أحلام" على ما يتم تداوله بشأن انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري 16 س 70 13785 صحيفة المرصد: علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على شائعات انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري. وقالت أحلام خلال حديث صحفي :"بعيد عن أن مبارك زوجي فهو صديقي، علاقتي معاه مش بس حبيبي وزوجي وأبو عيالي". وأضافت :"الناس لما شافونا في الصيف في فيديوهات مع بعض وإحنا ما عندنا فلسفة في هذا الشيء مش مضطرين ولا نبرهن للناس إننا نحب بعض أو في مشاكل بينا". وتابعت :"إحنا كشرقيين الرجل له رجولته والمرأة لها بيتها وعيالها وعملها اليومي، وأنا في عملي والله 6 شهور ما تركني وترك كل شغله وصفقاته وقال لما ينزل ألبومك أطمن عليكي". وأكملت :"يكفي إني عندي منه 3 فاهد وفاطمة ولولو، فيه بيني وبين مبارك احترام كبير وصداقة بقولكم بس ختام الموضوع هذا أنا ومبارك مش مضطرين نثبت لأي أحد أي شيء، وإحنا روح واحد ما نفترق".

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