شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل لقيادات الحوثي في الخارج بالعودة وإغلاق وشيك لمطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت جماعة الحوثي بشكل عاجل من قيادات الجماعة في الخارج بسرعة العودة إلى صنعاء.

وقالت مصادر بصنعاء، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تواصل بالقيادات المحسوبة على الجماعة والذين يتواجدون في خارج اليمن بسرعة العودة إلى صنعاء قبل فوات الأوان بعد تخوف الجماعة من إغلاق وشيك لمطار صنعاء الدولي ضمن القرار الأمريكي القاضي بإدراج جماعة الحوثي بقائمة الجماعات الإرهابية الدولية.

وأضافت المصادر ، أن التخوفات الحوثية جاءت بعد إدراج الميليشيا الحوثية في قوائم الإرهاب الأمريكية يوم أمس ضمن القرارات العاجلة التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فور وصوله سدة الحكم في واشنطن والتي قد يعقبها إغلاق مطار صنعاء الدولي وغيرها من العقوبات.بحسب موقع "المشهد اليمني"

وأكدت المصادر، أن التحذيرات الحوثية تم إبلاغها للقيادات الحوثية في خارج اليمن وخاصة في سلطنة عمان والهند والأردن ومصر من قبل جهاز المخابرات الحوثي، والذي تم إنشائه مؤخرا من خلال عملية دمج ثلاثة أجهزة استخباراتية هي الأمن السياسي والأمن الوقائي والأمن القومي وتم إطلاق اسم الأمن والمخابرات عليه.

وبحسب المصادر، فإن أغلب القيادات الحوثية في الخارج تسعى حاليا للعودة إلى صنعاء خوفا من تعرضهم للتوقيف خارج اليمن أو احتجاز في مناطق الحكومة الشرعية وفي دول أخرى باعتبارهم إرهابيين وأعضاء في جماعة إرهابية دوليًا.