شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن حشد عسكري كبير لعودة الحرب في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً خطراً من الجماعة الحوثية في اليمن، تمثل في زيادة الخروقات العسكرية على جبهات عدة، إلى جانب حملات تجييش واسعة النطاق تهدف إلى استئناف الحرب ضد القوات الحكومية. يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد ومعاناة الملايين من الفقر والحرمان.

وبحسب الإعلام العسكري اليمني، أحبطت القوات الحكومية محاولات تسلل متعددة للحوثيين في جبهات «الكريفات» شرق تعز و«ثرة» شمال أبين. وأكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين استهدفوا مواقع عسكرية باستخدام الطيران المسيّر؛ ما دفع القوات الحكومية للرد بقصف مدفعي أسفر عن خسائر في صفوف الانقلابيين.

وفي تطور آخر، تمكنت القوات الحكومية، الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة أطلقتها الجماعة الحوثية غرب مدينة تعز (جنوب غربي).



وفي خطبة الجمعة الأخيرة بصنعاء، أعلن القيادي الحوثي يحيى أبو عواضة، أن الجماعة تستعد لجولة جديدة من الحرب، مشيراً إلى تجهيز مقاتلين جدد وفتح جبهات إضافية في تعز، والضالع، والحديدة، والبيضاء. ودعا أتباع الجماعة إلى الاستعداد الكامل للمشاركة في المعارك المقبلة، زاعماً أن الحرب المقبلة ستكون «الأشد ضراوة».

وأقر القيادي أبو عواضة، وهو المقرب من زعيم الجماعة وأبرز منظّريها الطائفيين، بأن جماعته تجري حالياً استعداداتها لبدء شن جولة جديدة من الحرب مع قوات الحكومة الشرعية على عدة جبهات، كاشفاً عن تجهيز مجاميع جديدة من المقاتلين من خريجي الدورات العسكرية للقيام بمهمات فتح جبهات جديدة.

