شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصب أطفالاً وصورهم...القبض على وحش بشري في العاصمة عدن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت في مدينة المعلا بعدن جريمة بشعة تمثلت في قيام شاب باغتصاب أطفال وتصويرهم بهدف ابتزازهم، وقد أفادت مصادر محلية بالقبض على الشاب المتهم، وذلك بعد أن قام أحد الأشخاص بالاستيلاء على هاتفه الجوال وتسليمه إلى قوات الأمن، التي بدورها تحركت على الفور وقامت باعتقاله.

وتشير المصادر إلى أن القضية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يُشتبه بتورط عدد آخر من الأشخاص في هذه الجرائم البشعة، حيث يُعتقد أنهم شاركوا المتهم الرئيسي في اغتصاب الأطفال.

وتُجري الأجهزة الأمنية حالياً تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

تُعد هذه القضية من القضايا الحساسة والمؤلمة التي تمس أمن وسلامة المجتمع، وتُثير قلقاً بالغاً على مستقبل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء.

نداء إلى المجتمع:

نهيب بأفراد المجتمع إلى ضرورة الانتباه لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو معلومات قد تُساعد في كشف هذه الجرائم.

كما يشدد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والتربوية في تعزيز الوعي لدى الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم.

