شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ترامب يفاجئ الجميع ويكشف عن اسم الشخصية التي تسببت في نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنّ اتّفاقَ وقفِ إطلاق النار في غزّة ما كان ليتحقّق لولا جهودُ مبعوثِه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وحذر ترامب ردا على سؤال لمديرة مكتب "العربية" و"الحدث" في واشنطن، مجددا من عواقب عدم صمود الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وقال ترامب: "لقد توصّلنا إلى اتّفاق في غزّة ولولا ستيف ويتكوف ما كان ذلك ليتحقّق، وستكون هناك عواقب إن لم يصمد وقف إطلاق النار هناك".

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